Жильцы аварийного дома в Атаках снова ищут приют

Вновь оказались на улице. Двадцать жильцов второго дома в Атаках, который стоит рядом с частично обрушившимся подъездом и был признан опасным для проживания, снова ищут приют.

До сих пор они размещались в общежитии городской школы-интерната, но с началом учебного года им пришлось оттуда уйти.

"Не знаю куда идти. Вот с утра стоим с дочкой на улице. Кое-что оставила у соседей, не могу унести все с собой. Вот два цветка, которые взяла из дома и повсюду ношу с собой."

Не в лучшем положении и другие жильцы аварийного дома, проживавшие в общежитии. Директор учебного заведения говорить с журналистами отказался.

Не обрадовался съемочной группе телеканала и мэр города Атаки Василий Трагира. Сначала он отказался говорить перед камерой, но затем все же сообщил, что пострадавшие смогут поселиться в городском спортивном общежитии.

По словам мэра, жить в спортивном общежитии вызвались восемь человек. Его двери оказались запертыми и проверить условия проживания журналистам не удалось. Тем временем, в районе пострадавшей многоэтажки активизировались мародеры.

Проживающие рядом люди так же подтверждают, что часто видят незнакомцев, выносящих из дома вещи.

"Приходят и разбивают окна. Все, что тут валялось после обрушения подъезда, диваны, шкафы - все исчезло."

"Должны поставить сторожа, нельзя оставлять все на самотек."

Накануне правительство выделило почти семь миллионов леев для жителей 36 квартир дома, стоявшего рядом со снесенным подъездом. Ранее Кабмин предоставил более восьми миллионов и жильцам рухнувшего подъезда. В среднем они получили по 250 тысяч леев за квартиру.