Ребенок пристрастился к мобильным играм и окосел

Мальчик не отрывался от экрана гаджета по десять часов в сутки. В итоге он повредил зрение.

В Китае девятилетний ребенок окосел из-за ежедневных многочасовых игр на мобильном телефоне. Об этом пишет Asia One.

По информации издания, мальчик провел большую часть летних каникул со смартфоном в руках, передает Корреспондент.

В то время, как многие его ровесники проводили каникулы на природе или отдыхали дома, мальчик был неразлучен с гаджетом, проводя с ним не менее десяти часов в день.

Он отказался прислушиваться к настоятельным советам отца прекратить свое увлечение, и убежал, стоило только ему отвернуться.

К тому времени, как его отец понял, что происходит, и привел его к врачам, мальчик уже получил косоглазие.

Врач, который осмотрел ребенка, не был уверен, сможет ли он выздороветь естественным образом. Предполагается, что потребуется хирургическое вмешательство для восстановления зрения.

Несмотря на это, когда ребенка спросили, сможет ли он на какое-то время прекратить пользоваться своим телефоном, он ответил отрицательно.