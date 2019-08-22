12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, пострадавшая на отдыхе в отеле в Турции, находится в глубокой коме. Местные врачи борются за ее жизнь и надеются, что состояние ребенка позволит провести дополнительные обследования, однако пока ее опасно транспортировать даже в пределах больницы. Как сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, за три дня россиянка уже четырежды пережила клиническую смерть.
12-летняя россиянка, которую засосало в трубу бассейна на отдыхе в Турции, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом по итогам телемоста с турецкими коллегами сообщил главный внештатный детский специалист комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов, передает Рамблер.
По его словам, пациентка уже четыре раза пережила клиническую смерть. Состояние девочки не позволяет перевозить ее даже в пределах больницы.
«Можно со всей ответственностью сказать — и здесь мы согласимся с турецкими коллегами, — что в настоящий момент транспортировка может только ухудшить состояние. Пока она невозможна даже в пределах стационара, не то что между государствами», — пояснил медик.
Турецкие врачи каждую минуту борются за жизнь девочки. Ее состояние Копылов охарактеризовал, как «глубокую, запредельную кому». У пациентки сохраняется «очень выраженный» отек головного мозга и «в крайней степени выраженная сердечная недостаточность».
При этом медики полностью контролируют состояние ребенка и «добились некоторых успехов» по улучшению дыхательной недостаточности. Копылов надеется, что в четверг, 22 августа, состояние девочки позволит транспортировать ее и провести необходимые исследования, которые дадутболее детальную информацию о нарушениях в организме.
На уровне городского комитета по здравоохранению будет решаться вопрос о необходимости выезда петербургских врачей в Турцию, отметил Копылов.
Руководитель клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Вячеслав Афончиков прокомментировал состояние девочки и пояснил, что оно является крайне опасным.
«У человека, оказавшегося под водой, развивается гипоксия — кислородное голодание, если по-простому. Гипоксия повреждает кору головного мозга. Как правило, это происходит очень быстро — в течение максимум пяти минут. Я могу сказать, что если нехватка кислорода довела девочку до остановки сердца, то шансов выжить и полностью восстановиться у нее, к сожалению, немного. Тем более ей 12 лет — в это возрасте мозг уже не так пластичен и, соответственно, шансы уменьшаются еще».
С другой стороны, тот факт, что девочка до сих борется за жизнь, вселяет надежду. При этом если пациентка придет в сознание, ее будет ждать очень долгий и сложный период реабилитации, который продлится от полутора лет, подчеркнул Афончиков.
Несчастный случай с россиянкой произошел 18 августа в отеле «Санхилл» в городе Бодрум. Руку ребенка засосало в трубу бассейна. На помощь нырнул папа девочки, но не смог освободить ее. Тогда к нему подоспели еще семеро отдыхающих. Даже после того, как насос был остановлен, девочку освободить не удалось. В результате туристы сломали трубу и вытащили ребенка вместе с куском трубы на руке.
Очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позднее было принято решение транспортировать ребенка в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение.
Семья девочки уже подала заявление в турецкую полицию о ненадлежащем техническом состоянии бассейна в отеле «Санхилл».
В генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что случай признан страховым, поэтому страховая компания в рамках предусмотренного лимита возместит расходы на лечение. Родителей 12-летней девочки пускают в клинику, туроператор, через которого была куплена путевка, оплатил для них жилье рядом с медицинским учреждением.
По словам мамы ребенка, девочка плавала очень хорошо, поскольку занималась в спортивной секции. «Плавает лучше всех в семье! Там глубина всего 170 сантиметров, а рост у нее 152», — сказала она журналистам.
21 августа СМИ сообщили, что женщина обратились в генконсульство РФ в Анталье с просьбой организовать встречу турецких и российских врачей.
Дело в том, что медики клиники в городе Денизли говорят и оформляют все документы и выписки только на турецком языке. Никто из персонала не владеет английским, рассказала мать пострадавшей.
"После того, как о нашей трагедии узнали в Смольном, мне позвонили врачи одной из петербургских клиник, готовые оказать медицинскую помощь, дать консультации. Но я даже не смогла ответить на простые вопросы о медицинских показателях, и у турецких врачей не спросишь.Переводчика тут нет,поэтому мы обратились в генконсульство РФ в Анталье с просьбой организовать коммуникацию турецких и российских врачей. В идеале — привезти специалистов из Петербурга сюда, в турецкую клинику. В консульстве обещали помочь решить этот вопрос".
Трагедия с девочкой произошла из-за ошибок при проектировании бассейна и халатности обслуживающего персонала, считает Андрей Халтурин, занимающийся проектированием и строительством бассейнов.
Он отметил, что всасывающая труба в бассейне всегда должна быть закрыта решеткой. Либо этого элемента не было вообще, либо он сломался, и никто не обратил на это внимания. При отсутствии решетки на трубе бассейн нельзя эксплуатировать.
«А то, что человека засосало в трубу, говорит об ошибке проектирования. По нормам скорость «всасывания» должна быть столь мала, чтобы никого туда не засосало, даже если специально человек перекроет отверстие.
При неправильном проектировании большая сила воды втягивает в трубопровод все что угодно», — пояснил Халтурин.
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