Эксперты выяснили, каких инфекций стоит опасаться туристам

Эксперты рассказали, каких инфекций следует опасаться туристам, которые отправляются в экзотические страны.

По их мнению , туристам, посещающим такие государства, как Таиланд, Шри-Ланка, Вьетнам, Индия, Конго и ЮАР стоит быть особо осторожными.

Дело в том, что в этих странах велика вероятность "подцепить" малярию, брюшной тиф, гепатит А, чуму, холеру, а также различные лихорадки.

Эксперты напоминают о том, что перед тем, как отправиться в отпуск, необходимо изучить эпидемиологическую ситуацию в стране, передает Рамблер.

Помимо этого не стоит пренебрегать прививками против распространенных в в выбранной стране заболеваний.