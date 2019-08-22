Скандал в столичном лицее "Прометей": бывшего директора обвиняют в рейдерском захвате

Скандал в столичном лицее "Прометей" набирает обороты. Двое из трех сооснователей этого учебного заведения обвиняют Аурелиана Силвестру в рейдерском захвате. Поводом для этого стали недавние действия уволенного директора, который созвал родительское собрание и объявил, что он основал новое учебное заведение и оно будет работать в том же здании.

"Он не соблюдает никаких законов. То, что он делает, называется рейдерской атакой. В настоящее время господин Силвестру запретил нам с господином Штефаном Чоклей входить в здания на улице Йорга, хотя мы законно владеем 89% собственности. Здания на улице Йорга являются собственностью трех учреждений. Одно из них - мэрия, которой принадлежит 800 квадратных метров. Лицей "Prometeu-Prim" заключил с ней договор об аренде сроком на 25 лет", - сказал сооснователь лицея "Prometeu-Prim" Нику Роман.

Сооснователи "Прометея" также уточнили, Силвестру, который руководил лицеем в течение 25 лет, был уволен за управленческие просчеты и нарушения.

"В период с 2010-ого по 2013-ый годы лицей оказался в серьезном финансовом кризисе. Зарплаты вовремя не платили, были задолжности перед бюджетом. В результате переговоров партнеры решили реформировать лицей, выделив господину Силвестру начальную школу. Нам отошел контрольный пакет лицея, а его доля сократилась до 11%", - сказал сооснователь лицея "Prometeu-Prim" Штефан Чокля.

Тем временем, в конфликт вмешалось министерство образования, культуры и исследований. Завтра трех сооснователей лицея там ждут для обсуждения ситуации. Ранее министр выразила поддержку Аурелиану Силвестру, которого она считает законным директором учреждения. Незадолго до этого, весь преподавательский состав лицея "Прометей", во главе с уволенным Аурелианом Силвестру, подал в отставку.