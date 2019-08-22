Молдавская федерация футбола запустила кампанию "Поддержи команду страны!"

Молдавская федерация футбола запустила кампанию "Поддержи команду страны!".

Она призвана повысить футбольную культуру в Молдове.

В федерации надеются привлечь как можно больше болельщиков на трибуны уже на три ближайших отборочных матча ЕВРО-2000 на своем поле против Турции, Албании и Исландии.

"Молдавская федерация футбола верит в то, что футбол может стать национальной идеей. Верим в сборную страны, которая может объединить граждан вокруг спорта, на поле и на трибунах. 11 человек могут начать изменения, 100 - могут их продолжить, а если нас будут тысячи и десятки тысяч, то мы сможем развиваться и стать лучше".

"В продажу поступят абонементы на три осенних матча сборной. С 26 августа по 7 сентября их можно приобрести онлайн. Стоимость абонемента категории А - 250 леев, категории Б - 500 леев, категории Ц - 1000 леев".

Осенью Молдавская федерация футбола объявит конкурс на лучшую речевку и слоган для сборной.

Ближайший отборочный матч сборная Молдовы сыграет 10 сентября в Кишиневе на стадионе "Зимбру" против Турции.

Игру будет транслировать телеканал Прайм, начало в 21:45.