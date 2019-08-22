Расследование банковской кражи: решение о заслушивании Влада Филата еще не принято

Некоторые члены парламентской комиссии по расследованию банковской кражи скептически относятся к предложению заслушать бывшего премьера Влада Филата. И окончательное решение по поводу его приглашения на заседание комиссии, по словам ее главы Александра Слусаря, еще не принято.

"Некоторые члены комиссии считают, что нам уже достаточно известно и что господин Филат будет говорить определённые вещи только с целью, улучшения своего положения и имиджа", - сказал Слусарь.

Накануне члены комиссии заслушали бывшего министра финансов Анатола Арапу. По словам Слусаря, Арапу был против лишения государства контрольного пакета акций в Banca de Economii и возложил ответственность за кризис в банковской системе 2013-2014 годов на других правительственных чиновников того периода. До сих пор члены парламентской комиссии заслушали 23-х человек, среди которых Юрий Лянкэ, Андриан Канду Игорь Корман. Деятельность комиссии была продлена на 30 дней, до 10 октября.