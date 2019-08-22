Надеялся получить помощь для воспитания дочки, а теперь рискует ее лишиться. Речь о 82-летнем жителе Левобережья Георгии Парфени, который сам воспитывает трехлетнюю дочь.
После репортажа Publika TV об этой семье, представители тираспольских властей приехали в Каушаны. Они, по словам родственников Георгия, попытались забрать у них Анастасию и увезти ее в детский дом. После полученного отпора они пообещали вернуться и пригрозили лишить Георгия Перфени родительских прав.
"Они насильно привезли с собой Георгия. Он был сильно напуган. Они хотели забрать девочку, наверное, чтобы отвезти в детский дом", - сказала родственница Анастасии Парфени Александра Думитрашку.
Александра Думитрашку приходится Георгию Парфени правнучкой. Она хочет удочерить Анастасию и говорит, что будет бороться за девочку до конца.
" Свое решение они объяснили тем, что девочка растет в плохих условиях. Они решили, что должны вмешаться и отдать Настю в детский дом", - сказала Александра Думитрашку.
Такие действия тираспольских властей юристы квалифицируют как похищения человека.
"Практически это похищение человека, когда кто-то забирает ребенка другого. Нет признанной кем-то компетенции, нет авторитета в юридическом смысле. Что должны сделать власти? Вмешаться и не позволить этому произойти", - сказал юрист Promolex Павел Казак.
Местные власти Каушан, где у родственников проживает Анастасия, пока не оказали этой семье помощи. Мэр говорит, что за судьбу девочки несут ответственность власти Кицкан, где девочка жила с отцом. Однако, в свидетельстве о рождении девочки указаны именно Каушаны. С учетом этого аргумента и в присутствии съемочной группы телеканала мэр впервые позвонил Александре Думитрашку и пообещал ей помочь.
"Первое, что мы сделаем, устроим в детский сад, с этим никаких проблем", - сказал и.о. мэра Каушан Виктор Лебедев.
Мэр также обещает выделить для Насти финансовую помощь. У трехлетней девочки нет одежды, обуви и тем более игрушек. Желающие протянуть руку помощи семье Парфени могут сделать это, позвонив по номеру телефона, указанному на экране.
"Смотри какая красивая девочка, какие брови. Настоящая кукла Настенька."
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