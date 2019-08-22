Житель Унгенского района задержан за вымогательство: 30 тыс леев за водительские права

Жителя Унгенского района задержали за вымогательство. Он затребовал 30 тысяч леев от двух человек, которым гарантировал содействие в получении водительских прав.

Мужчина пообещал повлиять на членов экзаменационной комиссии из Управления регистрации транспорта, чтобы убедить их помочь курсантам во время экзаменов. От одного из них подозреваемый получил 15 тысяч леев, от другого - 800 евро.

Мужчину задержали на основании жалобы этих человек. На допросе подозреваемый признал свою вину. Ему грозит до шести лет заключения.