В Праге облили красной краской памятник советскому маршалу

Неизвестные вандалы в очередной раз облили краской памятник маршалу СССР Ивану Коневу в столице Чехии - Праге. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Denik N.

Неизвестные облили красной краской постамент, на котором стоит памятник, а у подножия написали белой краской: "Нет кровавому маршалу, мы не забудем" и дату 1968, передает Униан.

В пражской полиции, в свою очередь, отметили, что правоохранители обследуют отпечатки ног и изучат записи с камер наблюдения, чтобы найти исполнителей. Вандалам грозит один год лишения свободы.

Следует отметить, что памятник Коневу уже не впервые становится объектом атак – наносили надписи и обливали краской его уже несколько раз.