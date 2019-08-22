В Польше погиб подросток после удара молнии

Несколько человек ранено, погиб подросток в результате удара молнии в польских Татрах, сообщает спасательная служба Татр.

"Сильная молния ударила в группу туристов, которые находились в районе горы Гевонт в Татрах. Несмотря на реанимационные мероприятия, не удалось спасти 12-летнего мальчика", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что на вершине горы установлен металлический крест, в который могут ударять молнии. Также опасность представляют металлические цепи, которыми огорожены туристические тропы в районе горы, передает РИА Новости.

Спасательная служба ведет сразу несколько спасательных акций в Татрах. По имеющейся информации, от молний пострадали более десяти человек.

В спасательных операциях задействованы четыре вертолета, на место продолжают прибывать спасатели.