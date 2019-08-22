Трагедия в Ниспоренском районе: мужчина убил гражданскую жену, а потом покончил с собой

Убил сожительницу, после чего покончил с собой. Трагедия произошла в семье из села Валя-Трестиень Ниспоренского района. Инцидент произошел накануне в доме пары.

Жуткую картину обнаружил 18-летний сын мужчины, который какое-то время не мог связаться со своим отцом. Молодой человек пришёл на место происшествия и взломав входную дверь, увидел на кровати тело своего отца, в возрасте 41 года, и его сожительницы, в возрасте 42 лет. Возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

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