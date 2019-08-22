Александр Слусарь: Визит министра обороны России и ситуация с КС - ошибки правящего альянса

Визит министра обороны России Сергея Шойгу, а также ситуация с Конституционном суду - это ошибки, влияющие на отношения в правящей коалиции ПСРМ-ACUM. Об этом заявил вице-председатель Партии "Платформа Достоинство и Правда" Александр Слусарь, коментируя заявление социалистов о необходимости скорейшего подписания нового политического соглашения с блоком ACUM.

"Готова ли Партия социалистов согласиться с этими реформами, в первую очередь? Существует и второй вопрос, затрагивающий геополитику. Последние события, этот визит Шойгу может привести к расколу общества. С моей точки зрения этот визит является ошибкой", - сказал депутат ППДП Александр Слусарь.

Накануне премьер-министр Майя Санду запретила министру обороны Павлу Войку официально встречаться с Сергеем Шойгу по его прибытии в Кишинев. Министр обороны не ответил премьеру на самом заседании, но после него сообщил, что Шойгу приезжает по приглашению президента Додона, а все протокольные процедуры соблюдены.

На этом фоне бывший госсекретарь министерства обороны Думитру Мынзэрарь обвинил главу государства в нарушении Конституции. Как гласит основной закон, внешняя политка является прерогативой правительства, а действия Игоря Додона и приглашение Шойну противоречат принципу разделения властей в государстве, считает Мынзэрарь.

Он также утверждает, что встреча Войку с Шойгу противоречит внешней политике правительства, прописанной в Конституции. Более того, она станет нарушением Основного Закона страны и, в зависимости от предмета обсуждения это можно квалифицировать даже как предательство Родины. Мынзэрарь добавил, что встречу можно рассматривать и как заигрывание Павла Войку с министром обороны государства, которое для Молдовы технически является военным агрессором.

Депутат ППДП Александр Слусарь добавил, что избрание Владимира Цуркана на должность главы Конституционного суда также вносит холод в отношения внутри коалиции ПСРМ- ACUM.

"Что касается Конституционного суда, наилучшим выходом явлется пересмотр этого решения. Я согласен с господином Карпом, что отставка господина Цуркана стала бы выходом из ситуации. Необходимо провести повторные выборы в рамках Конституционного суда", - сказал Слусарь.

В среду депутат ПДС Лилиан Карп потребовал отставки председателя Конституционного суда и всех его членов, которые являются и были членами партий. В ответ Владимир Цуркан сказал, что политики не имеют права вмешиваться в деятельность суда.