Власти немецкого города готовы выплатить миллион евро тому, кто докажет, что города не существует

Власти немецкого города Билефельд пообещали миллион евро любому, кто докажет, что их города не существует. Доказательства должны быть неоспоримыми — плюс нужно уложиться до четвертого сентября.

Билефельдский заговор — один из самых известных немецких мемов. Он появился в 1993 году как шутка над сторонниками теорий заговора. Билефельд находится на северо-востоке земли Северный Рейн-Вестфалия. Но сторонники билефельдского заговора считают, что на самом деле никакого города там нет. А все, кто это отрицает, просто работает на ЦРУ или покрывает пришельцев.

Шутка стала настолько популярной, что городскому совету пришлось выступать с официальными заявлениями в прессе, передает Медуза.

Кроме того, над Билефельдом подшучивала даже канцлер Германии Ангела Меркель. Она тоже усомнилась в существовании города.