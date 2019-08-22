На территории столичного аэропорта обнаружили 30 радиоактивных предметов

30 предметов, представляющих радиоактивную угрозу, обнаружили на территории Кишинёвского международного аэропорта.

По словам специалистов Национального агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности, устаревшие устройства использовали для определения толщины ледяного слоя на самолётах советского производства.

Согласно сообщению Службы информации и безопасности, 20-го августа специалисты Центра по борьбе с терроризмом в сотрудничестве с другими организациями провели проверку на территории аэропорта. На одном из складов, на расстоянии в 400 метров от взлётно-посадочной полосы, и обнаружили опасные предметы.

Как уточнили специалисты Агентства, администрацию аэропорта предупредили ещё год назад о том, что у неё нет разрешения на хранение этих предметов, однако руководство аэропорта проигнорировало это предупреждение. Пресс-служба аэропорта порекомендовала СМИ обратиться с письменным запросом, пообещав после этого озвучить свою позицию по вопросу.

За последние три месяца специалисты обнаружили и изъяли 64 радиоактивных источника разного типа. В большинстве случаев речь идёт о предметах или приборах, найденных на заводах, построенных в советские времена. За 11 лет деятельности Национального агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности, его специалисты изъяли более 2500 предметов, представляющих опасность облучения.