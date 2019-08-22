Владельцам животных, забитых из-за африканской чумы, возместят убытки

Владельцам животных, забитых по причине африканской чумы свиней и других болезней, возместят убытки. Впрочем, на компенсацию могут рассчитывать только животноводы, официально зарегистрировавшие свое поголовье. На сегодняшний день, чуть более 15 тысяч выплачено по случаям африканской чумы и 27 тысяч - по случаям других опасных заболеваний.

"Ежегодно из госбюджета выделяется 500 тысяч леев для возмещения ущерба людям, которые пострадали в результате забоя заболевших животных. В настоящее время на рассмотрении находятся заявки, которые превышают эту сумму и оцениваются в 660 тысяч леев. Компенсацию получат только владельцы свиней, которые соблюдали правила регистрации и биобезопасности", - сказала заместитель гендиректора НАПБ Элла Малай.

Владельцы свиноферм обеспокоены скоростью распространения свиной чумы и предпринимают меры предосторожности.

"Мы стараемся изолировать ферму, установили фильтр безопасности. Регулярно с проверкой приходит ветеринарный врач", - сказал животновод, с. Садаклия Игорь Костюк.

Роман Тыбырлэ из Новых Анен выращивает более 95 тысяч свиней. Вирус не затронул его ферму, так как фермер строго следует стандартам биобезопасности.

"Меры по биобезопасности всегда были крайне важны, начиная с санитарных фильтров для транспорта. Мы обращаем внимание на то где покупаем зерновые. Устанавливаем санитарные фильтры для наших сотрудников, предпринимаем меры по биобезопасности при продаже животных через отдельные сектора доступа", - сказал животновод, Новые Анены Роман Тыбырлэ.

Самая крупная вспышка чумы зарегистрирована в Кагуле, где приостановлена работа рынка. Из-за этого на юге страны выросла цена на свинину.

"Было предупреждение, что в магазинах возможно повышение цен на свинину. Мы предупредили компетентные органы - не допустить повышения цен на мясо", - сказала Элла Малай.

В 2018 году в Молдове было зарегистрировано 38 случаев свиной чумы. В 2019 году это число снизилось до 20. Наибольшее число случаев - 7 - зарегистрировано в Кагульском районе, две вспышки - в Кантемирском районе, один в Чимишлийском и один случай в Ниспоренском районе. В текущем году по причине вируса было забито свыше 330 животных.