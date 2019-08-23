Звезды гороскопа предупреждают, что если в ваших отношениях с кем-то назрели сложности, то сегодня есть риск их усугубить. Но если не отвлекаться на выяснение отношений, день может оказаться очень продуктивным: звезды наделяют повышенной работоспособностью, рассказали астрологи 1001goroskop.
Овен
Овну следует быть осторожным: он может оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Не исключены также разбирательства, тяжбы или другие спорные вопросы, в которые Овен рискует оказаться втянутым. В первую очередь недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом Овна, однако возможны и рабочие конфликты, и другие противостояния с окружающими, передает Униан.
Телец
Телец будет строг, но справедлив, – по крайней мере, так ему будет казаться. Он будет решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способен приравнять к саботажу. Что же касается окружающих, то им будет нелегко смириться с командирским настроем Тельца. Звезды гороскопа предупреждают Тельца о том, что если он действительно хочет добиться результата, ему стоит выбрать более гибкий подход.
Близнецы
У Близнецов есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром! День наделяет их равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Близнецы будут отлично ладить с окружающими. В разговоре они настроены больше слушать, чем говорить, тонко чувствуя собеседника. Именно поэтому звезды гороскопа советуют Близнецам поговорить с кем-нибудь по душам, чтобы прояснить спорные вопросы, попросить прощения или признаться в любви.
Рак
Гороскоп дает Раку шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть – логические размышления самого Рака. Или же какие-то события, развивавшиеся прежде в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор.
Лев
Лев будет педантичным и внимательным, как никогда! От его пристального взгляда ничто не укроется. Гороскоп обещает Льву отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности, – к примеру, в бухгалтерском деле, в учебе или в науке.
Дева
Звезды гороскопа советуют Деве избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фен-шуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого Деве стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку ненужных вещей. Освободив свои шкафы от залежей мусора, Дева почувствует облегчение.
Весы
В отношениях с людьми многое может раздражать Весы, выливаясь в споры и борьбу амбиций. Не исключено, что в каком-то вопросе Весы захотят докопаться до истины – в этом случае своими бесконечными разбирательствами они способны кого угодно вывести из себя! Звезды гороскопа советуют им сосредоточиться на делах, в которых Весы все решают сами, таких как наука, учеба или собственный бизнес. В них они будут излучать уверенность в себе и способны достичь неплохих результатов.
Скорпион
Скорпиону не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги – есть вероятность ошибиться. Возможно, у него мало информации в каком-то вопросе или же эта информация неверна. Кроме того, в делах Скорпион не обладает достаточной решимостью – он может колебаться по любому поводу, не зная, как поступить. Так что Скорпиону надо не действовать, а лишь планировать будущие действия. И собирать недостающие сведения – со временем это ему пригодится.
Стрелец
В Стрельце может проснуться желание кого-нибудь покритиковать, но поддаваться этому не стоит! День наделяет его повышенной внимательностью к мелочам, так что в глаза ему будут бросаться даже самые небольшие ошибки окружающих. Впрочем, и по отношению к себе Стрелец может проявлять самокритичность. Чтобы не провести этот день в избавлении от несуществующих недостатков, ему надо перестать смотреть на каждую пылинку в микроскоп. Смиритесь с несовершенствами и просто наслаждайтесь жизнью!
Козерог
Козерог способен неожиданно узнать что-то новое и интересное для себя, причем эта информация может оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». День склоняет его к тому, чтобы быть в центре общения и уметь не только говорить самому, но и внимательно слушать. Звезды гороскопа советуют ему действовать по формуле: «Чаще пользуйся ушами, чем языком». Последовав этому совету, Козерог может стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей или просто получить хорошую пищу для размышлений.
Водолей
Водолей будет склонен говорить то, что думает, прямо в лицо! И ему будет что сказать, ведь день наделяет его способностью замечать даже самые мелкие недостатки. С одной стороны, прямолинейность способна помочь Водолею решить какие-то проблемы, однако она же может и спровоцировать новые. Чтобы избежать конфликтов, звезды гороскопа советуют Водолею свести общение к минимуму, переключившись на разгребание рабочих завалов, приготовление еды, уборку, шоппинг и другие повседневные дела.
Рыбы
Рыбам не следует расслабляться: от их внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Что бы Рыбы ни делали, им следует действовать так, как если бы это было подписание важного договора, в котором нужно проверить каждую букву и найти возможный подвох. Если никакого подвоха нет – отлично. Гораздо хуже, если Рыбы не заметят опасную западню. Такая уж особенность дня – Рыбам необходимо быть настороже, иначе их беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с начальником.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Смело назначайте свидания.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. В голову придут плодотворные идеи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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