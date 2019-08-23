В Алжире на концерте популярного рэпера Soolking случилась давка, в результате которой погибли пять человек.
Инцидент произошел вечером в четверг, 22 августа, на стадионе в столице страны. Давка возникла на одном из входов внутрь комплекса, передает Униан.
Жертвами ЧП стали два молодых человека и три девушки. Еще 21 человек пострадал, их жизни находятся вне опасности. Несмотря на инцидент, Soolking продолжил выступать, концерт транслировался в прямом эфире.
#Algerie On déplore 5 morts au concert de #Soolking et plus de 20 blessés en raison d'une violente bousculade à l'extérieur du stade qui se serait produite car des fans munis de leur ticket n'auraient pas pu accéder au concert#Alger #Algiers #Algeria pic.twitter.com/WGft0R0byu— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) August 22, 2019
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