Инцидент произошел вечером в четверг, 22 августа, на стадионе в столице страны. Давка возникла на одном из входов внутрь комплекса, передает Униан.

Жертвами ЧП стали два молодых человека и три девушки. Еще 21 человек пострадал, их жизни находятся вне опасности. Несмотря на инцидент, Soolking продолжил выступать, концерт транслировался в прямом эфире.

#Algerie On déplore 5 morts au concert de #Soolking et plus de 20 blessés en raison d'une violente bousculade à l'extérieur du stade qui se serait produite car des fans munis de leur ticket n'auraient pas pu accéder au concert#Alger #Algiers #Algeria pic.twitter.com/WGft0R0byu