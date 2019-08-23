Водители: Если ремонт дорог в столице не завершат к сентябрю, это чревато километровыми заторами

Ремонт в полном разгаре. На 11-ти столичных улицах продолжаются работы. Если их не завершат к сентябрю, то это чревато километровыми заторами, говорят водители.

Ремонт улицы 31 августа продолжается с 2012 года. Средства на эти цели выделил в виде гранта Европейский инвестиционный банк. Деньги перечисляют по частям. Бюджет запланированных на этот год работ составляет 61 миллион леев. До сих пор освоили около 40 миллионов.

Идут работы и на улице Николая Тестемицану. Там меняют трубы. И хотя крайний срок завершения работ - начало сентября, дорожники, которых мы застали в среду, не знают на каком этапе находится ремонт.

Жители района сомневаются, что ремонт завершат в срок.

"Год не назвали, назвали бы год. Хорошо бы завершить к 1 сентября, потому что здесь и Медуниверситет, это единственная дорога от Малой малины к Центру".

Чуть лучше обстоят дела на улице митрополита Бэнулеску-Бодони. Там, вроде, работы заканчивают, но она все еще закрыта для автомобилей.

"Сегодня-завтра должны завершить, согласно плану. Примерно так, крайний срок 27, как я понял, но сегодня-завтра должны открыть дорогу".

Глава управления транспорта и путей сообщения говорит, что все стройплощадки находятся под контролем, а подрядчиков, которые не выполнят работы в срок, накажут.

"При нарушении взятых на себя обязательств и гарантий их накажут. Они больше не получат разрешения на работу в городе", - отметил глава управления транспорта Адриан Болдуреску.

Ремонт продолжается также на улицах Студенческая, Зелинского и Соколенская.