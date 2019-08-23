С сегодняшнего дня граждане Молдовы будут платить больше за электроэнергию

С сегодняшнего дня граждане Молдовы будут платить больше за электричество. Новые тарифы опубликовали в Официальном мониторе. Решение о повышении цен Национальное агенство по регулированию в энергетике приняло неделю назад.

Для жителей северных районов электроэнергия подорожала на 15%. Они будут платить два лея 23 бана за киловатт-час.

А потребителям Gas Natural Fenosa киловатт-час обойдется в один лей 89 банов, это на 10 банов дороже, чем раньше.

Поставщики обосновали свое требование ростом закупочной цены и ситуацией на валютном рынке. Напомним, в прошлом году по инициативе правительства Павла Филипа тариф на электроэнергию снизили для потребителей Gas Natural Fenosa на 20 банов за киловатт-час, а для жителей северных районов - на 21 бан.