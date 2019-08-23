Национальная дилемма: Правительство Санду отмечает День памяти жертв тоталитарных режимов, а Додон освобождение Молдовы от фашизма

День траура в память о жертвах тоталитарного режима объявлен сегодня в Молдове. Отмечают его по инициативе премьера Майи Санду, которая решила присоединиться к Европе, отмечающий День памяти жертв сталинизма и нацизма.

В связи с этим во всех госучреждениях в стране, а также в посольствах и консульствах Молдовы за границей приспустят государственные флаги.

А завтра, по распоряжению президента Игоря Додона, наша страна отметит 75-ую годовщину Ясско-Кишинёвской операции, в результате которой Молдова была освобождена от фашистов.