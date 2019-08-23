Мост связывающий Рышкановку с Центром закрыли на реконструкцию

Возмущены закрытием одного из мостов на Рышкановке. Горожане говорят, что пользовались им, чтобы сократить путь до Албишоары. Теперь они вынуждены ездить в объезд полтора километра по улице Петру Рареша.

"Он связывает наш микрорайон и остальной город. По нему дети ходят в школу. Не знаю, как они теперь будут добираться. И спрашивается, как быть дальше. У нас другого пути нет".

"50 лет стоял этот мост. Если его закроют, нас тут полностью заблокируют. Мы написали уже много писем. Нам ответили, что мост отремонтируют. И мы хотим, чтобы его не меняли, а именно отремонтировали".

"Нам нужно водить детей в детский сад, затем в школу. У нас нет другой возможности добираться. Куда нам теперь идти".

В претуре Рышкановки говорят, что мост представляет угрозу и закрыли его в целях безопасности. Однако вопрос все же обещали решить.

"Первым делом нужно восстановить перила. Мы пригласим специалистов, которые предложат проект реконструкции. Мы попытаемся найти решение этой проблемы", - подчеркнул вице-претор Рышкановки Виталий Мокану.