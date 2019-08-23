Астрологи составили подробный гороскоп на первый месяц осени - сентябрь 2019 - для всех знаков Зодиака. Они рассказали, что ждёт представителей каждого зодиакального знака, передает Haarper bazaar.
Овен
Вся ваша жизнь — поиск пресловутой золотой середины, и вот вы, кажется, близки к ней как никогда. Закрепить ощущение, что все на своих местах, поможет общение с теми, кто уже проделал этот путь. Ну а долгожданные дивиденды вы сможете получить в начале следующего месяца, передает Униан.
Телец
Направьте свойственное вам упрямство в русло целедостижения: здоровая доля тельцовой настойчивости сейчас вам особенно необходима. Но не перегните палку: сила воли должна стать катализатором происходящих в вашей жизни изменений, а не единственной их движущей силой.
Близнецы
В последнее время вы впали в зависимость от настроения и мнения других людей. Один неприятный разговор — и целая неделя вычеркнута из жизни. Срочно прекратите общение с теми, кто приносит вам негативные эмоции.
Рак
В конце месяца смело отправляйтесь в романтическое путешествие. Чем более нестандартным будет сценарий, тем больше вы удивитесь самой себе.
Лев
Помните о том, что жажда безграничной власти и тотального контроля — это своего рода черные зеркальные очки, скрывающие вас от глаз окружающих, а заодно и от новых знакомств и приятных встреч. Срочно меняйте их на розовые — свежесть восприятия и легкое отношение к жизни помогут вам начать новый важный этап.
Дева
Вы совсем не учитесь на своих ошибках: спустя всего пару месяцев исправительных работ наступаете на знакомые грабли и все так же искренне удивляетесь. Сейчас лучшее время разобраться, почему так происходит. Причина гораздо глубже, чем банальная рассеянность внимания. И обнаружив ее, вы выйдете победителем из этой игры с собственным эго.
Весы
Недавно вы обнаружили в себе столько скрытых потенциалов, что какое-то время были опьянены успехами как человек, выучивший пару слов на незнакомом языке. Но настал момент двигаться дальше: складывать слова в предложения, а то и готовить пламенные речи к публичному выступлению.
Скорпион
Перестаньте искать во всем подвох. Друг позвонил не из корыстных интересов, а начальник криво улыбнулся вам не потому, что давно собирается уволить. Лучше присмотритесь к себе повнимательнее: возможно, вы сами не всегда честны в своих намерениях, а потому и мир видите таким.
Стрелец
Вам кажется, что вы можете все, и это одновременно прекрасное и опасное состояние. Опасное — потому что в восторженно-духоподъемном порыве легко схватиться за абсолютно нежизнеспособную идею и принять бизнес-предложение, о котором потом придется жалеть.
Козерог
Проведите сентябрь под знаком удовольствий. Учитесь получать позитивные эмоции от всего, будь то общение с деловыми партнерами, утренняя пробежка или прогулка за свежими круассанами.
Водолей
Если вами овладеет хандра, направьте ее в конструктивное русло. И не печальтесь: ко второй половине осени дела заметно пойдут в гору (возможно, в буквальном смысле).
Рыбы
Сентябрь окажется для вас волшебным месяцем: все, чего вы только пожелаете, будет исполняться прямо у вас на глазах. Единственный нюанс — важно предельно конкретно формулировать запросы.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с начальником.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Смело назначайте свидания.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. В голову придут плодотворные идеи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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