В Египте откроют крупнейший в мире отель «все включено»

Турецкая гостиничная сеть Rixos Hotel, входящая в международную группу Accor, заключила партнерское соглашение с компанией «The Eastern Company for Investment and Touristic Development» по управлению крупнейшим в мире роскошным курортом Rixos Hurghada Makadi Bay.

Как сообщили в Центре развития туризма Украины, после завершения реконструкции и строительства курорт будет открыт в 2020 году и будет иметь 1636 номеров с инфраструктурой мирового уровня для отдыха, спорта и развлечений , передает Униан.

Курорт будет делать ставку на уникальное расположение в отдельной бухте на берегу Красного моря на юге от Хургады - мирового центра подводного плавания, семейного отдыха и игры в гольф.

Обновленная инфраструктура курорта будет включать индивидуальные виллы, крытый и открытый спа-центры, фитнес-центр, детские клубы, аквапарк, пляжный лаундж, большой конференц-центр, широкий выбор ресторанов и баров, а также большую развлекательную зону с амфитеатром.

После завершения первого этапа состоится официальное открытие Rixos Hurghada Makadi Bay с номерным фондом в 815 номеров, включая виллы.

Первая очередь курорта также будет включать 12 ресторанов и баров, пляжный лаундж, 1500 кв. м помещений для совещаний, оздоровительный и спа-центр площадью 2400 кв. м, многочисленные бассейны, маленький аквапарк, детские клубы и открытые площадки для фитнеса и развлекательных программ.

Вторая фаза реконструкции начнется, как только курорт откроет свои двери, и будет включать в себя аквапарк площадью 23 000 кв. м, а также модернизацию остальной гостиничной инфраструктуры.

«Это знаковый момент в истории развития нашего бренда, который выводит на рынок крупнейший в мире курорт Rixos с широчайшим спектром услуг, уникальных и динамичных развлечений», – заявил основатель и председатель правления Rixos Hotels Феттах Тамінджи.

Ожидается, что Rixos Hurghada Makadi Bay станет курортом для требовательных путешественников и представителей корпоративного бизнеса из ключевых рынков, таких как Европа и СНГ.



Rixos Hotel



