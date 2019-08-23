В Молдове в этом году ожидается рекордный урожай винограда

Рекордный за последние 10 лет урожай винограда прогнозирует Национальное бюро винограда и вина - достигнет он 700 тысяч тонн. А с гектара соберут почти до пяти с половиной тонн винограда. На дальнейшую переработку направят чуть меньше половины урожая, или 330 тысяч тонн. Из них, 300 тысяч - это европейские технические сорта винограда, еще 20 тысяч - виноград сорта Изабелла и 10 тысяч тонн - столовые сорта.

Министерства сельского хозяйства опубликовало и рекомендуемые закупочные цены. В случае европейских технических сортов, урожайность которых достигнет восьми тонн с гектара, предложена цена в четыре лея 75 банов за килограмм. Цена столовых сортов не превысит пяти с половиной леев.

"По нашим данным, урожай будет чуть больше, чем в прошлом году, примерно на 15-16%. Сложилась великолепная фитосанитарная ситуация, качество винограда отличное", - отметил директор Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин.

Виноградари рады хорошему урожаю, но опасаются, что это приведет к снижению цен на продукцию.

"Если цена на виноград будет ниже пяти леев, это сделает его производство нерентабельным. Цена должна оставаться пять леев и выше. Я говорю о цене, которая позволит получить минимальный доход. Но нам необходима цена в шесть леев и выше", - подчеркнул винодел Валериан Бежан.

Национальное бюро винограда и вина рекомендует виноделам расширить производство и искать новые рынки сбыта.

"Есть страны, в которых продажи и экспорт сократились больше, чем в Молдове. Мы все больше задумываемся о необходимости диверсификации производства. Может не стоит ограничиваться алкогольными напитками и вином? Мы подумали о возможности производить муст для детей, концентрированный или газированный", - подытожил Георгий Арпентин.

В прошлом году было переработано 256 тысяч тонн винограда.