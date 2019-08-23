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Судьи Конституционного суда могут оказаться под контролем прокуроров
// фото: открытый источник
12:18, 23 Aug 2019
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Судьи Конституционного суда могут оказаться под контролем прокуроров, что недопустимо в правовом государстве. Так прокомментировал бывший председатель КС Александру Тэнасе намерение исполняющего обязанности генпрокурора ввести уголовную ответственность для судей учреждения за принимаемые ими решения и даже высказываемые мнения.

Это меру, по мнению Дмитрия Робу, нужно применять как во время мандата судей, так и после его истечения.

"Власти должны определиться с направлением своего дальнейшего движения. Что они намерены делать? Хотят ли они создать полицейское или правовое государство", - отметил бывший председатель КС Александру Тэнасе.

Тэнасе считает, что таким образом через прокуроров некоторые политики намерены установить контроль над Конституционным судом.

"Решения Конституционного суда никто не может проверять. Не существует ни одной вышестоящей инстанции, которая могла бы установить, что то или иное решение КС было законным или незаконным. Иначе, Конституционный суд оказался бы под контролем прокуратуры, что недопустимо", - подчеркнул Александру Тэнасе.

Бывший председатель КС напомнил, что ранее Венецианская комиссия раскритиковала идею о привлечении к уголовной ответственности судей любой инстанции. А исполняющий обязанности генпроркурора Дмитрий Робу заявил для нашего телеканала, что пока не может прокомментировать этот запрос. Сначала его должны изучить в Конституционном суде. Но когда это случится никто сказать не может.




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