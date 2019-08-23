В Ла-Манше спасли более 50 мигрантов

Нелегалов снимали с лодок у юго-восточного побережья Британии рядом с прибрежными городами Гастингс, Дил, Дувр и Рай.

Британские пограничники и береговая охрана спасли более 50 беженцев, которые пытались пересечь пролив Ла-Манш. Об этом накануне сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что мигранты пытались попасть в Великобританию из Франции на четырех резиновых лодках, передает Корреспондент.

Согласно свидетельствам очевидцев, нелегалов снимали с лодок у юго-восточного побережья страны рядом с прибрежными городами Гастингс, Дил, Дувр и Рай.

В береговой охране подтвердили, что в четверг у берегов графств Кент и Сассекс произошло несколько инцидентов, потребовавших вмешательства пограничной службы и полиции.

Мигранты заявили, что они являются гражданами из Ирана, Гвинеи, Кувейта и Кот-д'Ивуара.