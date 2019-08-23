Полиция задержала сотрудника страховой компании подозреваемого в организации мошеннической схемы

Ущерб более чем на полмиллиона леев нанес одной из страховых компаний ее сотрудник. Его подозревают в превышении полномочий.

По данным следствия, подозреваемый создал две фиктивные посреднические компании и заключил через них незаконные договоры с несколькими предприятиями, в том числе с банком и заводом. За счет этого, его фирмы получили от подписанных со страховой компанией контрактов четверть их стоимости.

Точная сумма ущерба достигает 550 тысяч леев. Мошенническую схему обнаружили в результате аудита. Мужчину задержали на трое суток.

Теперь ему грозит до трёх лет тюрьмы. Полиция также устанавливает его сообщников.