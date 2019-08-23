В США 27 человек пострадали в ДТП с участием скоростного трамвая

Авария произошла поздно вечером. В спасательной операции были задействованы 40 пожарных.

По меньшей мере 27 человек пострадали в ночь на пятницу в результате схода с рельсов скоростного трамвая в американском городе Сакраменто (штат Калифорния). Об этом сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на пожарную службу города, передает Корреспондент.

По ее данным, инцидент произошел примерно в 21:43 четверга по местному времени (04:43 пятницы по Молдове). В спасательной операции были задействованы 40 пожарных.

О причинах аварии не сообщается.