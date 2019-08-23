С фортепьяно по Кишиневу. Так презентовали предстоящий фестиваль классической музыки Moldo Crescendo его организаторы. Накануне они устроили концерт под открытым небом у столичного театра "Лучафэрул".
Прохожим выступление музыкантов пришлось по душе. Организаторы поведали собравшимся и историю улицы Вероники Микле.
"Эту улицу задумали второстепенной, никто не придавал ей значения, в то же время, учитывая, что в центре города был Кафедральный собор, улица Вороники Микле соединяла его сады".
"Очень хорошая идея, мне кажется, наш Кишинев очень богат историческими местами. И только через культуру можно продвигать их".
"Я думаю, что сейчас мы переживаем период большего внимания культурным ценностям".
В этом году организаторы задались целью рассказать о достопримечательностях Кишинева посредством пяти концертов классической музыки.
"Мы посетим разные места Кишинева вместе с фортепьяно, и расскажем людям об архитектуре, зданиях, об улицах и, конечно же, все это под музыку", - рассказал учредитель проекта Moldo Crescendo Марчел Лазэр.
Фестиваль классической музыки Moldo Crescendo пройдёт с 4 по 13 октября.
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