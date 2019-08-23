Конституционный суд утвердил мандаты новых депутатов

На первом заседании нового состава Конституционного суда были утверждены мандаты троих новых депутатов. Речь о парламентариях из Демократической партии, блока ACUM и партии Шора, которые заменили своих однопартийцев.

Новым депутатом ДПМ стала Руксанда Главан. Она заменила Отилию Дрэгуцану. С 2015 по 17-ый год Главан возглавляла Министерство здравоохранения. А место Марии Албот из партии Шора занял пока временно безработный юрист Игорь Химич. В 2009 году бывший президент Владимир Воронин присвоил ему почетное звание Заслуженного артиста. Химич появляется в клипе, посвященном Илану Шору.

А кресло нынешней главы Минобразования Лилианы Николаеску-Онофрей досталось члену политбюро ППДП Сергею Катаранчуку. По профессии он математик, работает преподавателем в Государственном университете. Катаранчук на заседании Конституционного суда не присутствовал. Согласно закону, если депутат, избранный по партийному списку, отказывается от мандата, он к следующему в списке.