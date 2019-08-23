Выпущенные в последние три года смартфоны Apple и Samsung, возможно, иногда излучают радиоволны большей силы, чем разрешено нормами Федеральной комиссии по связи (FCC) США. Об этом говорится в расследовании газеты Chicago Tribune.
Уровень электромагнитного излучения радиооборудования измеряется таким показателем как удельный коэффициент поглощения излучения (specific absorption rate, SAR). Федеральная комиссия по связи допускает к продаже и эксплуатации только те смартфоны, SAR у которых ни при каких условиях не превышает 1,6 Вт/кг. Правда, уточняется, что этот уровень "гораздо ниже того, при котором, согласно лабораторным тестам, может быть нанесён вред здоровью", передает Вести.
Как сказано в расследовании, в некоторых ситуациях выпущенные несколько лет назад смартфоны могут, работая в сетях 3G или 4G, превышать разрешённый показатель в 5 раз и более. В ходе тестов аппараты (iPhone 7, 8, 8 Plus и X, Galaxy S8, S9 и J3, Motorola e5, e5 Play и g6 Play, а также BLU Vivo 5 Mini) размещали на расстоянии 2, 5, 10 и 15 мм от выступавшей в качестве "тела" смеси воды, соли и сахара, а затем измеряли SAR датчиками. Проводила тестирование калифорнийская лаборатория, аккредитованная FCC.
Как выяснилось, на расстоянии 2 мм излучение iPhone 7 оказалось в 2-4 раза выше разрешённого нормативами. Все три модели Samsung Galaxy превысили нормативы, худший показатель — 8,22 Вт/кг, то есть в пять с лишним раз выше нормы — показал Galaxy S8. В Федеральной комиссии по связи пообещали провести повторные тесты устройств, однако отметили, что использованная в исследовании газеты методика была "не такой всесторонней", как применяемая при официальной сертификации смартфонов.
Журналисты и сами признаются, что симулировали худший из возможных сценариев, который в жизни реализуется крайне редко, но всё же не является невозможным. Кроме того, о вреде здоровью может идти речь при превышении допустимого уровня SAR примерно в 50 раз — то есть на порядок больше, чем было зафиксировано в ходе исследования Chicago Tribune.
Тем, кто хотел бы всё же свести электромагнитное излучение к минимуму, можно порекомендовать использовать при звонках громкую связь или гарнитуру.
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