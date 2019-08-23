5 причин не отказываться от кофе

Для многих из нас кофе — лучший друг и помощник. Головная боль, ПМС, бессонная ночь — капучино всегда решит проблему. Но если вы решили, что пришло время научиться жить без стакана в руке, вам следует знать о последствиях этого трудоемкого процесса.

Головные боли и раздражительность

Безусловно, вам потребуется приложить массу усилий, чтобы избавиться от привычки пить кофе. Но к этому и так психологически нелегкому процессу добавится еще и головная боль — все-таки, организм привык получать кофеин. Отказом от любимого напитка вы обрекаете себя на сложности с близкими людьми, так как усилится эмоциональность и появится раздражительность, передает Рамблер.

Постоянная усталость

Неудивительно, что после подобных экспериментов вы не будете отличаться жизнерадостностью. Кофеин влияет на рецепторы аденозина и предотвращает чувство подавленности. Но когда организм не получает свою привычную порцию напитка, вся прошлая замаскированная усталость вылезает наружу, и вы ощущаете ее наиболее остро.

Проблемы с пищеварением

Кофеин значительно улучшает пищеварение, а вот отказ от напитков с содержанием возбуждающего вещества влечет за собой проблемы. Если вы все-таки решили перестать пить кофе, стоит сделать акцент на продуктах с высоким содержанием пищевых волокон, не забывать о водном балансе и вести подвижный образ жизни.

Нет сил на спорт

К сожалению, на некоторое время придется позабыть не только о встречах с друзьями, но и о спорте, так как сил на упражнения не будет от слова совсем. Замените зал на пробежку по эскалатору или просто не отказывайтесь от кофе.

Вы не можете перестать есть

Пожалуй, самое неприятное известие для тех, кто хочет похудеть. Как только вы прекращаете пить кофе, вас не покидает аппетит, и есть хочется постоянно. Начинаются частые перекусы и набор веса. Это происходит из-за того, что раньше кофе подавлял аппетит благодаря специальным свойствам, а теперь организм пытается наверстать упущенное.