Компания Opel представила гоночную модификацию электрического хэтчбека e-Corsa, который стал первым в мире ралли-каром с полностью «зеленой» силовой установкой.
Публичная премьера автомобиля состоится в сентябре на Франкфуртском автосалоне, пишет Autonews. Гоночный автомобиль Opel e-Corsa Rally укомплектован тем же силовым агрегатом, что и «гражданский» электрокар. Речь идет о двигателе, выдающим 136 л. с. и 260 Н·м крутящего момента, передает Униан.
Мотор питается от комплекта батарей на 50 кВт-ч. Динамические характеристики ралли-кара не называются. Стандартный автомобиль способен ускоряться с места до 50 км/ч за 2,8 сек., а на разгон до 100 км/ч требуется 8,1 секунды.
В следующем году гоночный Opel e-Corsa примет участие в монокубке ADAC Opel Rally Cup, где заменит нынешний специально подготовленный хэтчбек Adam. На первом этапе будет выпущено 15 таких машин.
Компания Opel покажет на Франкфуртском автосалоне компактный хэтчбек Corsa шестого поколения, существенно обновленное семейство Astra, гибридную модификацию кроссовера Grandland X, а также новый минивэн Zafira Life.
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