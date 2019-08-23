В Берлине велосипедист выстрелил в прохожего

По меньшей мере один человек пострадал в результате стрельбы в берлинском районе Моабит, сообщила местная полиция.

"Около 12.00 по местному времени (13.00 по молдавскому) в Моабите неизвестный велосипедист выстрелил в человека. Сейчас многие наши коллеги прибыли на место инцидента", - сообщается в Twitter полиции.

О причинах стрельбы информации нет. Как пишет газета Berliner Kurier, по неподтвержденным данным, пострадавший получил выстрел в голову.

Преступник, предположительно, выбросил орудие преступления в реку Шпрее. Пойман ли преступник или до сих пор находится на свободе, не сообщается.