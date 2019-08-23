В Испании третий человек умер от листериоза

Третий летальный случай, вызванный листериозом, зарегистрирован в Испании, сообщает газета ABC со ссылкой на представителя управления здравоохранения региона Хосе Мигеля Сиснероса.

Сообщается, что 72-летний мужчина скончался в Андалусии. По словам Сиснероса, мужчина поступил в больницу 10 августа с высокой температурой, анализ крови у пациента выявил листериоз. Сиснерос добавил, что у мужчины была терминальная стадия рака поджелудочной железы, передает Риа Новости.

Ранее сообщалось о двух погибших от листериоза в Испании. Первой жертвой инфекции стала 90-летняя женщина. Она скончалась в одной из больниц Андалусии. В четверг стало известно о второй жертве - 62 -летнем мужчине.

Он скончался в больнице города Торрелавега в провинции Кантабрия (автономное сообщество Кантабрия). Согласно заявлению главного управления общественного здравоохранения, его смерть не связана со вспышкой листериоза в Андалусии, причиной которой стал мясной рулет марки La Mecha.

Как отметил Сиснерос, в пятницу число инфецированных листриозом в Андалусии возросло до 186 человек, 99 из них госпитализированы, включая 31 беременную женщину. Ранее сообщалось о 161 заболевшем.

Испанский министр здравоохранения, потребления и социального обеспечения Мария Луиса Карседо во вторник объявила об общенациональной санитарной тревоге.