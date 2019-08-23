Между Германией и Румынией разразился дипломатический скандал

Дипломатический скандал между Румынией и Германией. Полиция Лейпцига потребовала, чтобы гостиницы оповещали их о постояльцах из соседней страны.

По словам правоохранителей, меру ввели для предупреждения карманных краж во время музыкального фестиваля. Они говорят, что в прошлые годы на него съезжались многочисленные воровские шайки из Румынии.

Предпринятые властями Лейпцига меры вызвали волну недовольства среди румынских граждан. Министр по делам румын Наталья Интотеро назвала этот подход недопустимым и дискриминационным. Аналогичное сообщение поступило и от ассоциации ромов Германии.

С другой стороны, полиция Лейпцига уточнила, что это требование к гостиницам абсолютно законно и оно направлено лишь на предотвращение преступлений.