Рабочие провели тестирование музыкального фонтана у Долины роз

Проверка фонтана. Рабочие провели тестирование напольного музыкального фонтана в парке Долина роз. Некоторые прохожие засняли все на камеры и выложили видео в интернет. Включили фонтан под песню Уитни Хьюстон.

Ремонт фонтана начали в марте этого года. На эти цели муниципальный бюджет выделил более трех с половиной миллионов леев. Обустройство фонтана является частью проекта по ремонту парка Долина роз, где уже установили светодиодную систему уличного освещения.

Проект также предусматривает обустройство аллей, строительство скейт-парка, площадок для мини-футбола и волейбола, а также ремонт общественных туалетов. Официальное открытие музыкального фонтана состоится в воскресенье в восемь часов вечера.