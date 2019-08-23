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В столице задержана банда воров, специализирующаяся на квартирных и автомобильных кражах
// фото: открытый источник
15:59, 23 Aug 2019
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Четверых членов преступной группировки, специализирующейся на квартирных и автомобильных кражах, задержали в столице. Среди подозреваемых двое подростков 16 и 17 лет. А возглавляли группировку двое братьев 22-ух и 24-ех лет. Задержали злоумышленников накануне вечером.

Следователи предполагают, что задержанные причастны к 20 случаям краж, в том числе и к краже в Сынджерей. Злоумышленники проникали в дома и квартиры и выносили деньги и ценные вещи, которые затем продавали. Причиненный ущерб оценивают в 300 тысяч леев.

- Что вы делали с краденными вещами?
- Продавали.
- А что делали с вырученными деньгами?
- Тратили на развлечения.

В ходе обысков в домах подозреваемых полиция обнаружила деньги, перчатки и украденные вещи. Лидеров группировки задержали пока на трое суток.

Ранее они уже были судимы за подобные преступления. А несовершеннолетние злоумышленники на время следствия будут находиться на свободе. Трое подозреваемых вину признали, а четвертый все отрицает. Всем им грозит до 10 лет тюрьмы.




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