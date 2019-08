В США приют для животных Morris Animal Refuge ищет "кого-то с огромным сердцем", чтобы помочь гигантскому коту. Животное не имеет дома, и работники обеспокоены его судьбой. Об этом пишет The Mashable.

Кота зовут БиДжей, или просто г-дин B, в настоящее время он не имеет хозяина. По информации издания, кот действительно гигантских размеров, а вес его доходит до 12 килограммов, передает Корреспондент.

Кот не является представителем необычной породы. Это домашняя короткошерстная, которая, по словам работников приюта, "может быть разных цветов, форм и размеров".

Также работники приюта уверяют, что животное - "большой кот с большим сердцем".

Кот, несмотря на свои размеры, довольно молод - ему только два года. А потому есть надежда, что впереди у него довольно продолжительная жизнь.

OMG, big boi Mr. B is a CHONK. He’s a chonk of a chonk. He redefines the term. Can you guess how much he weighs? More importantly, can you give him a home? Adopt this jumbo-sized package of fluff & love: https://t.co/v8aB6PzBbL. Please RT to help this sad-eyed guy find happiness! pic.twitter.com/tquRuvRaws