Австралийцы создают "лекарство" от старения

Ключевой задачей препарата, который разрабатывают ученые, является борьба со стареющими клетками.

Ученые из центра Питер Макаллама в Мельбурне разрабатывают препарат, целью которого является избавление организма человека от стареющих клеток. Это, как надеются специалисты, поможет обеспечить человеку долголетие без старости.

"Стареющие клетки утратили способность к делению, но они не мертвы, это, скорее, спящие клетки - они ничего не делают, но остаются метаболически активными", - отметил ученый Киф Чан, передает Корреспондент.

По его словам, ситуация усугубляется с возрастом, когда таких клеток становится все больше.

При этом ученые убеждены, что процесс старения клеток полностью исключить из нормальной жизни нельзя. Именно "стареющие" клетки отвечают за заживление ран, эмбриональное развитие и активную работу иммунной системы.

Препарат, над которым сейчас работают специалисты, должен находить такие клетки и запускать их вновь.

"На самом деле нет причин, по которым вы не можете наслаждаться жизнью в 95 лет так же, как и в 25, нам просто нужно научиться использовать все, что мы знаем о клетках"", - добавил исследователь.

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