Вышел трейлер нового фильма с Брюсом Уиллисом

Лента Сирота Бруклина должна выйти в украинский прокат 31 октября. Действие ее происходит в Нью-Йорке в 1950-е годы.

В Сети появился трейлер фильма Сирота Бруклин с Брюсом Уиллисом и Эдвардом Нортоном в главных ролях. Ролик появился на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

Сюжет ленты разворачивается в Нью-Йорке в 1950-е годы. Нортон предстает в образе частного детектива Лайонелла Эссрога. Он страдает синдромом Туретта, заставляющим людей выполнять непроизвольные действия, в том числе, браниться, передает Корреспондент.

Герой стал свидетелем убийства его наставника и друга Фрэнка Минны (Уиллис), который когда-то помог ему покинуть сиротский приют. В итоге Эссрог устремляется на поиски его убийцы.

В ленте также снялись Уиллем Дефо, Алек Болдуин и Гугу Мбата-Роу. Режиссером и продюсером выступил Нортон.