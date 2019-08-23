Японцы построят самый высокий в стране небоскреб

В Токио собираются построить самый высокий в Японии небоскреб. Его высота составит 330 метров – это на 30 метров больше нынешнего здания-лидера, расположенного в Осаке.

На строительство потратят 5,6 миллиардов долларов. Закончить работы планируют в марте 2023 года.

Однако этот небоскреб недолго будет самым высоким в стране – в 2027 году планируется начать строительство здания высотой 390 метров, передает Вести.

В Токио не так много небоскребов – это связано с угрозой землетрясений, но японцы используют строительные технологии, обеспечивающие сейсмоустойчивость зданий.