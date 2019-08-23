Умер миллиардер Дэвид Кох. Он входил в топ-15 самых богатых людей мира

На 80-м году жизни умер американский бизнесмен, совладелец энергетической и химической корпорации Koch Industries Дэвид Кох. Об этом сообщает телеканал NBC.

Журнал Forbes оценивает состояние Коха в 42,4 млрд долларов и ставит его на 11-е место в рейтинге самых богатых людей мира.

Кох получил технологическое образование и вместе с братьями начал карьеру в фирме отца Koch Industries, передает daily.

После смерти отца они значительно расширили границы деятельности компании, занявшись инвестициями в отрасли нефтепереработки, производства удобрений, полимеров, волокон и лесопроизводства.