Сменили форму парикмахеров на одежду заключенных в знак протеста. Так сотрудники одного из столичных салонов красоты выразили недовольство полученным от Налоговой службы счетом на 30 тысяч леев.
Они говорят, что сумма неоправданно завышена. В Налоговой отмечают, что сделали расчеты с учетом потребления воды и света в салоне, и выяснили, что там обслужили больше клиентов, чем было указано в документах.
"Налоговая инспекция навязывает свои налоги методом дедукции. То есть по объёму потреблённой воды. В случае, если потребляешь больше воды, должен платить в среднем, по их подсчётам, 462 лея за одного клиента", - подчеркнул председатель Союза парикмахеров Виктор Микуша.
Владелец салона объясняет большое потребление света и воды благотворительными акциями, которые они устраивают. Сотрудники салона решили поддержать своего работодателя.
"Это касается всех нас, уже давно происходят вещи, которых быть не должно. Мы просто хотим работать в салоне в удовольствие".
"Надо было, чтобы весь коллектив одел такую форму. Мы не преступники, клиенты не должны нас бояться".
И клиенты салона поддержали его владельца.
"Очень креативно, со вкусом и юмором".
"Когда зашла сюда утром подумала, что это они придумали себе такой стиль. Но потом узнала в чём проблема и это показалось очень оригинальной формой протеста".
В Государственной налоговой службе, между тем, отметили, что счет выписали с учетом результатов проверки салона. Было установлено, что его доходы выросли по сравнению с прошлым годом на 160%. Проверили предпринимателя и на предмет нерегулярного использования кассового аппарата.
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