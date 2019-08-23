Глава НЦБК Руслан Флоча значился генсекретарем аппарата президента

Неоднозначная ситуация с должностями.

Новый глава Национального центра по борьбе с коррупцией Руслан Флоча остается под контролем президента. Его имя до сих пор значилось в списке аппарата главы государства на официальном сайте. Там он был записан как генеральный секретарь.

В то же время, пресс-секретарь НЦБК Анджела Старински заявила, что Флоча занимает всего одну должность - главы Национального центра по борьбе с коррупцией. А представители администрации президента пока не прокомментировали эту ситуацию. Однако спустя час после публикации этой новости имя Флочи исчезло с сайта аппарата президента.

Напомним, Руслан Флоча был назначен главой НЦБК в результате конкурса, проведённого комиссией по вопросам права, назначениям и иммунитету.

После его назначения многие политики и представители гражданского общества считали, что НЦБК перешел под ведомство Игоря Додона, который, в свою очередь, является человеком Москвы. То, что Флоча был избран по политическим критериям признали и партнёры Додона по альянсу.

Майя Санду заявила, что деполитизировать НЦБК не удалось, несмотря на проведение конкурса.