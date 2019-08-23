В Комрате отметили 75-ую годовщину освобождения от фашизма. ФОТО

В Кишинёве день траура, а в Комрате праздник. В то время, как правительство чтит память жертв тоталитарного режима, башкан Гагаузии Ирина Влах вместе с президентом Игорем Додоном отметили 75-ую годовщину освобождения Комрата от фашисткой оккупации.

Перед памятником Неизвестного солдата, до которого все шли маршем, президентский оркестр выступил с концертом народной музыки.

Руководство Народного собрания Комрата раскритиковало правительство за то, что оно объявило траур в этот день.

Башкан Гагаузии Ирина Влах поблагодарила Игоря Додона за присутствие.

На просьбу прокомментировать мероприятие в Комрате премьер Майя Санду лаконично отметила.

"Я считаю, что мы должны делать вещи, которые объединяют общество, а не разобщают", - подчеркнула премьер-министр Майя Санду.