Хотят присвоить себе чужие заслуги. Бывший исполняющий обязанности мэра Руслан Кодряну раскритиковал нынешнее руководство города за попытку перезапуска его проектов в преддверии местных выборов.
В частности речь идет о семи детсадах, которые должны открыться в сентябре. Однако их ремонт приостановили. По словам Кодряну, это сделали намерено.
"Не надо ссылаться на отсутствие денег или контрактов с предприятиями. Все было. Работы начались в срок и первого сентября объекты следовало сдать в эксплуатацию. Но они делают за счет детей политику. Дождутся, когда начнется избирательная кампания и начнут устраивать торжества с перерезанием красной ленточек"
Мы решили проверить ситуацию на местах. На строительной площадке 79-ого детского сада на Ботанике рабочие практически живут. Между тем, прораб не смог ответить, почему ремонт не будет завершен в срок, а строители спят на территории дошкольного заведения.
- Моя задача была привезти строителей.
- Но почему они живут на территории детского сада?
- Чтобы в понедельник приступить к работе.
- Так вы их не привозите на работу?
- Я привожу только тех, кто спит не здесь.
- Но кто разрешил им тут спать?
- Не знаю.
Почти так же обстоят дела с ремонтом одного из помещений лицея имени Кирилла и Мефодия, в котором должны были открыть детский сад.
По словам Кодряну там работы должны были завершить до 15 августа.
Отделку стен там даже не начинали. Глава управления образования, молодежи и спорта Родика Гуцу отказалась отвечать на наши вопросы сославшись на занятость. На днях она заявила, что подрядчики, ответственные за работы в семи детсадах не ограничены в сроках. По ее словам, их откроют в октябре. Между тем, бывший исполняющий обязанности мэра настаивает, что в контрактах был предусмотрен более ранний срок завершения работ.
"Такого просто не может быть, чтобы в контракте не был указан срок завершения работ. Любой контракт содержит срок выполнени, тем более, что касается контрактов на строительные работы"
На ремонт семи детских садов муниципальные власти выделили 43 миллиона леев.
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