Москвичка с ребенком на руках разогналась до 140 км/ч. Видео

Столичные инспекторы заинтересовались сделанными на Киевском шоссе кадрами, где молодая мама разогналась до 140 километров в час с ребенком на руках.

"Где-то 140 она пошла. На руках ребенок. Одной рукой, короче, управляет, по всей дороге виляет", — пояснил автор записи.

На кадрах видно, что на правой руке у женщины, управлявшей Mercedes-Benz, сидит маленький ребенок. Водитель в разговоре с корреспондентом РЕН ТВ пояснила, что все произошло в 10 километрах от ее дома, передает Вести.

"У меня заплакал девятимесячный малыш, и мне пришлось взять его на руки. Это разовый случай, ну два раза может за девять месяцев такое было. Там даже видно, что рядом со мной лежит детское кресло, из которого я вытащила ребенка на пять минут. Ехала быстро, я же не могла остановиться на обочине", — призналась она.

Столичные правоохранители проводят проверку по факту инцидента.