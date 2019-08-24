Десятки тысяч демонстрантов в Гонконге В пятницу, 23 августа, образовали живую цепь по примеру антисоветской акции Балтийский путь в Эстонии, Латвии и Литве в 1989 году, сообщает The Guardian.
"Живая цепь растянулась на несколько километров с обеих сторон Гонконгской гавани в пятницу вечером, люди устроили мирную демонстрацию, вдохновленную антисоветскими протестами, которые состоялись три десятилетия тому назад", - говорится в сообщении.
Как отмечается, живая цепь протянулась на несколько километров вдоль обеих сторон гавани Гонконга. Демонстранты, взявшись за руки, заполнили тротуары, путепроводы, мосты, набережные и парки Гонконге, поднялись на одну из самых знаменитых вершин региона Lion Rock. Многие из протестующих включили фонарики на смартфонах, чтобы подсветить действо. Общая протяженность цепи составляла около 45 километров, передает Корреспондент.
Как известно, 23 августа 1989 года примерно два миллиона протестующих сформировали живую цепь, которая протянулась на 600 километров по территории Эстонии, Латвии и Литвы. Антисоветская демонстрация стала известна как Балтийский путь. В течение года все три страны Балтии получили независимость.
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